РФ в апреле купила авто в Южной Корее на 90 млн долларов

Россия в апреле приобрела легковых машин из Южной Кореи на 90 млн долларов. Это максимальный показатель за последние два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы страны.

Закупка на 90 млн долларов оказалась в два раза больше объема импорта весной 2024 года. Также показатель на четверть выше уровня, который был месяцем ранее.

Больше всего купили южнокорейских легковых машин с двигателем объемом от полутора до трех литров — на 65 млн долларов. Еще значительно увеличился импорт автомобилей с дизельным двигателем на полтора-два с половиной литра (18,7 млн долларов), а также обычным двигателем на один-полтора литра (5,2 млн долларов). Таким образом РФ оказалась на 11 месте в южнокорейском экспорте.

Ранее сообщалось, что южнокорейский бренд Huyndai открыл в Роспатенте не менее четырех товарных знаков. Под ними компания будет продавать автобусы, грузовики, тракторы, тягачи и автобусы, а также иные товары для авто.