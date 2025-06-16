Reuters: США перебрасывают авианосец на фоне конфликта между Ираном и Израилем

Американский авианосец USS Nimitz должен был зайти в порт Вьетнама 20 июня. Однако заход отменили, а судно перебросили на запад на фоне конфликта между Ираном и Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Авианосец в составе группы патрулировал Южно-Китайское море. Также маневры включали в себя полеты истребителей и различные учения.

США планировали, что USS Nimitz зайдет во вьетнамский порт Дананг. Однако было принято решение перебросить корабль на запад из-за «возникших оперативных потребностей».

Министр обороны Пит Хегсет заявлял ранее, что Вашингтон готов защитить американцев и свои военные базы на Ближнем Востоке, несмотря на эскалацию между Израилем и Ираном.

Ранее стало известно, что Воздушные заправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают базы. СМИ утверждают, что это может свидетельствовать об их участии в конфликте между Израилем и Ираном.