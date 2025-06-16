Эскалация на Ближнем Востоке: американские KC-135 и KC-46 массово покидают базы

Воздушные заправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают базы, что, по мнению издания Military Watch, может свидетельствовать об их вероятном участии в конфликте между Израилем и Ираном, сообщает «Царьград» .

«Американские ВВС осуществили беспрецедентное массовое перемещение воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз, расположенных на материковой части США, что вызвало серьезные предположения о возможном их задействовании в продолжающейся израильско-иранской войне», — отмечается в материале.

Журнал рассказал, что в понедельник ночью из США было переброшено уже около тридцати воздушных танкеров, и их число продолжает расти. В ночь на 13 июня Израиль развернул масштабную военную операцию под кодовым названием «Восстающий лев». В рамках нее израильская авиация наносит удары по военным объектам и инфраструктуре иранской ядерной программы. ВВС Израиля провели серию атак в различных регионах Ирана, включая Тегеран, что привело к гибели ряда высокопоставленных иранских военных, в том числе начальника Генштаба ВС Ирана, командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и нескольких известных ученых-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, в своем обращении заявил, что действия Израиля являются преступлением, и предрек стране «горькую и страшную судьбу». Представители КСИР сообщили, что в ответ на израильские атаки Исламская Республика начала операцию под названием «Правдивое обещание 3», нанеся ответные удары по военным целям на территории Израиля.

Напряженность между Израилем и Ираном достигает критической точки.