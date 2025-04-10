Рэпер Macan за 7 дней получил штрафов на 26 тыс рублей за нарушение ПДД в Москве
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Рэпер Macan (Андрей Косолапов) за одну неделю марта получил штрафов на автомобиле на 26 тыс. рублей. Он, предположительно, нарушил правила дорожного движения 17 раз, сообщает Mash.
26 тыс. штрафов Косолапов насобирал в период с 13 по 20 марта. Он получал административные взыскания за скоростную езду, остановку в неположенном месте, неоплату парковки, а также за отказ от платы на проспекте Багратиона в Москве.
Штрафы Macan до сих пор не оплатил.
В октябре 2024 года сообщалось, что Косолапова с начала 2023 года оштрафовали 700 раз за нарушение правил ПДД. Суммарно на тот момент он заплатил 800 тыс. рублей.