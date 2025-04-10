Рэпер Macan за 7 дней получил штрафов на 26 тыс рублей за нарушение ПДД в Москве

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) за одну неделю марта получил штрафов на автомобиле на 26 тыс. рублей. Он, предположительно, нарушил правила дорожного движения 17 раз, сообщает Mash .

26 тыс. штрафов Косолапов насобирал в период с 13 по 20 марта. Он получал административные взыскания за скоростную езду, остановку в неположенном месте, неоплату парковки, а также за отказ от платы на проспекте Багратиона в Москве.

Штрафы Macan до сих пор не оплатил.

В октябре 2024 года сообщалось, что Косолапова с начала 2023 года оштрафовали 700 раз за нарушение правил ПДД. Суммарно на тот момент он заплатил 800 тыс. рублей.