Ремонт моста в Туракове Сергиево-Посадского округа идет с опережением графика

Мост через реку Торгоша в Сергиево-Посадском округе является ключевым звеном, связывающим поселок Лоза с Ярославским шоссе. В настоящее время жители вынуждены добираться до Сергиева Посада в объезд через Вакцину, что увеличивает путь примерно на полчаса. Однако, несмотря на то, что полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год, движение по мосту планируется возобновить уже к ноябрю текущего года. Строительство идет ускоренными темпами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как пояснил депутат Мособлдумы, член фракции партии «Единая Россия» Олег Гаджиев, Тураковский мост включен в региональную программу ремонта на 2025–2026 годы. Такая необходимость возникла в связи с износом сооружения, истечением нормативного срока его службы, а также выявленными дефектами — трещинами и просадками.

Работы на объекте ведутся ускоренными темпами. Сейчас он практически разобран, территорию готовят к возведению новой эстакады.

«Этапы, запланированные на месяц вперед, выполняются уже сейчас. Это позволяет сократить общие сроки строительства. На данный момент на объекте уже установлены сваи и ведется обвязка арматуры», — прокомментировал Олег Гаджиев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.

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