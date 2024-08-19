Рейсы Smartavia будут задержаны из-за инцидента с самолетом компании в Сочи

Авиакомпания Smartavia пересмотрела расписание рейсов на ближайшее время из-за инцидента с ее самолетом в Сочи, сообщает ТАСС .

Накануне с самолетом компании, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, случилось авиационное происшествие. Во время приземления в аэропорту «по предварительным данным, произошло касание ВПП хвостовой частью самолета».

В самолете в момент инцидента находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. Воздушное судно отстранили от полетов. Специалистам предстоит оценить степень его повреждения.

В связи с этим Smartavia пересмотрела свое расписание на ближайшее время. Некоторые рейсы будут задержаны в отправлении. Для выполнения регулярного рейса из Сочи был выделен резервный борт.

Инцидент проверит комиссия Росавиации. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Сочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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