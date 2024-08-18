Туристы из России застряли в Египте без воды и еды

Изначально полет должен был начаться 17 августа в 17:00. Всех туристов доставили в аэропорт курорта, а потом начались переносы рейсов — то на 18:00, то на 21:00, то уже на 02:00 и 05:30 18 августа. По состоянию на 06:00 в воскресенье люди до сих пор не улетели в Москву.

При этом российских граждан не обеспечили горячей едой и водой. Ждать своего рейса вынуждены люди с маленькими детьми, а также пенсионеры.

Ранее рейс задержанного на два дня самолета из Шереметьева в Египет снова перенесли. Пассажиры на протяжении нескольких суток не могли доехать до города Шарм-эш-Шейха.