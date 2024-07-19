В нижегородском аэропорту им. Чкалова задержали авиарейс № 5G-121, который должен был отправиться в столицу Армении. Подробнее об этом рассказала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, сообщает pravda-nn.ru .

Полет выполняла авиакомпания Shirak Avia. Самолет должен был отправиться в 18:15 по местному времени, но его вылет был перенесен на 22:30 по решению перевозчика. Причина задержки не уточнялась.

На место событий выезжал помощник нижегородского транспортного прокурора. Для 116 пассажиров рейса организовали работу мобильной приемной.

Ранее самолет Air India с 200 пассажирами на борту аварийно сел в Красноярске. Рейс следовал из Дели в Сан-Франциско.

