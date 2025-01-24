Рейс авиакомпании «Азимут» из Сочи в Пензу задержан на фоне угрозы атаки БПЛА

Рейс авиакомпании «Азимут» из Сочи в Пензу задержан на фоне угрозы атаки беспилотников в соседней Саратовской области, сообщает ТАСС .

Также сообщает о задержке обратного рейса «Азимута» из Пензы в Сочи. Вылет должен быть в 05:45 мск, но его перенесли на 09:00 мск.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность, отметил он.

По словам местных жителей, нескольких районах Саратова звучит сирена тревоги и оповещение об угрозе атаки БПЛА.