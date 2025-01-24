Украинские беспилотники пытаются атаковать Саратов и Энгельс

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В Энгельсе раздались как минимум четыре взрыва, в том числе в районе местной нефтебазы, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, в нескольких районах Саратова звучит сирена тревоги и оповещение об угрозе атаки БПЛА.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил, что в регионе работают системы оповещения.

Ранее Роман Бусаргин сообщил, что после украинских ударов на двух предприятиях —в Саратове и Энгельсе — обнаружились повреждения.