Украинские беспилотники пытаются атаковать Саратов и Энгельс
В Энгельсе раздались как минимум четыре взрыва, в том числе в районе местной нефтебазы, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, в нескольких районах Саратова звучит сирена тревоги и оповещение об угрозе атаки БПЛА.
До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил, что в регионе работают системы оповещения.
Ранее Роман Бусаргин сообщил, что после украинских ударов на двух предприятиях —в Саратове и Энгельсе — обнаружились повреждения.