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Летевший из Ферганы в Москву самолет приземлился в Ташкенте из-за женщины

Одной из пассажирок рейса Фергана — Москва стало плохо во время полета, экипаж авиакомпании «Аэрофлот» запросил разрешение на экстренную посадку и посадил воздушное судно в Ташкенте, сообщает ТАСС со ссылкой на Uzbekistan Airports.

Предварительно известно, что одна из женщин почувствовала себя плохо. После экстренной посадки в Ташкенте ее госпитализировали с подозрением на инсульт.

После того как медики забрали женщину в одну из больниц Ташкента, самолет продолжил полет в российскую столицу.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее упал самолет Boeing 737-800. В результате авиакатастрофы погибли 179 человек. Причины случившегося устанавливаются компетентными органами.