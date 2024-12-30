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Все самолеты Boeing 737-800 проверят в Южной Корее после крушения

Все самолеты Boeing 737-800 проверят в Южной Корее после крушения лайнера такого типа, унесшего жизни 179 человек, сообщает ТАСС .

Власти Южной Кореи проверят все самолеты Boeing 737-800 в стране после крушения борта Jeju Air, сказано в сообщении со ссылкой на агентство Рёнхап.

Самолет Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился при аварийной осадке 29 декабря.

Через сутки у лайнера такого же типа отказали шасси, борт вернулся в аэропорт вылета в Южной Корее.