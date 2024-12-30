Через сутки после катастрофы: еще один самолет Jeju Air аварийно приземлился

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Еще один Boeing 737 авиакомпании Jeju Air совершил аварийную посадку

Еще один Boeing 737 авиакомпании Jeju Air совершил аварийную посадку в Южной Корее после авиакатастрофы, унесшей жизни 179 человек, пишет газета «Известия» .

Лайнеру авиакомпании Jeju Air пришлось вернуться в аэропорт, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

У рейса внутренних авиалиний была обнаружена неисправность шасси сразу после взлета. Самолет благополучно приземлится в аэропорту вылета.

Накануне Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке на фюзеляже, погибли 179 человек, выжили двое.