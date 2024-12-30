Через сутки после катастрофы: еще один самолет Jeju Air аварийно приземлился
Еще один Boeing 737 авиакомпании Jeju Air совершил аварийную посадку
Еще один Boeing 737 авиакомпании Jeju Air совершил аварийную посадку в Южной Корее после авиакатастрофы, унесшей жизни 179 человек, пишет газета «Известия».
Лайнеру авиакомпании Jeju Air пришлось вернуться в аэропорт, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
У рейса внутренних авиалиний была обнаружена неисправность шасси сразу после взлета. Самолет благополучно приземлится в аэропорту вылета.
Накануне Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке на фюзеляже, погибли 179 человек, выжили двое.