Туркменистанская авиакомпания с 30 декабря отменяет на месяц регулярные рейсы между Москвой и Ашхабадом, сообщается на сайте Turkmenistan Airlines.

«Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены», — говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании добавили, что пассажирам, которые уже приобрели билеты, могут вернуть деньги, обратившись на электронную почту info@turkmenistanairlines.tm или по телефонам: 23-03-18, 23-03-15, 37-84-52, 37-84-32, 39-17-17.

Ранее стало известно, что авиакомпания Azerbaijan Airlines с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в ряд российских городов после результатов предварительного расследования крушения пассажирского лайнера в Казахстане. В результате ЧП выжили 29 человек из 67.