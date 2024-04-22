Расписание ряда поездов Казанского и Рижского направлений изменится с 22 апреля

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Рижского направлений МЖД изменится с 22 апреля в связи с развитием инфраструктуры на станции Раменское и перегонах Быково — Раменское, Чисмена — Волоколамск. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На Казанском направлении технологические «окна» назначены 22–26 апреля с 22:40 до 4:50, преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в часы «пик». На станции Раменское планируется уложить два стрелочных перевода, на перегоне Быково — Раменское будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения.

На период работ движение поездов на перегоне Раменское — Бронницы будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда временно выведут из графика.

На Рижском направлении железнодорожники проведут завершающий этап капитального ремонта пути на перегоне Чисмена — Волоколамск. Работы будут проводиться в период 10-часовых «техокон» с 22 по 27 апреля, с 18:50 до 4:50, что также отразится на расписании.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.