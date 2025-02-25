Расписание поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского направлений изменится в конце месяца

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского направлений, в том числе МЦД-1 и МЦД-4, и Большого кольца МЖД изменится в марте в связи с развитием инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская, Москва-Сити (Тестовская), Железнодорожная, Фрязево, а также участках Дмитров — Савелово, Фрязево — Павловский Посад, Карабаново — Киржач и Лопатино — Берендино. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На Савеловском направлении

На новой станции Петровско-Разумовская продолжится монтаж конструкций распределительного зала и фасадов конкорса в будние дни с 23:40 до 5:30, а в выходные с 23:00 до 6:50. Для обеспечения безопасности будет приостанавливаться движение по 1 и 2 главным путям поочередно, что повлияет на расписание, в том числе поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведены из графика.

На перегоне Дмитров — Савелово в течение месяца будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения в рамках проекта по развитию инфраструктуры для увеличения пропускной способности участка. Работы будут проводиться в утренние и дневные часы, что повлияет на расписание. В частности, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту — от/до Лобни.

На Белорусском направлении

На станции Тестовская в марте продолжатся работы по обновлению пассажирской инфраструктуры преимущественно в ночное время, в интервале между 01:55 до 04:55. Это также отразится на расписании.

На Горьковском направлении

На станции Железнодорожная 48-часовые технологические «окна» назначены в выходные дни с 23:40 28 февраля по 23:40 2 марта, в то же время 7-9, 14–16 марта, а в будние дни 3-7, 10-14, 17-21, 24–28 марта с 10:10 до 15:10. В этот период будут проводиться работы по устройству плиты фундамента схода конкорса на пассажирскую платформу № 4, опор конкорса и сходов, монтажу четвертого пролетного строения. На период работ будет закрываться движение по двум путям станции, поезда будут пропускаться по соседним путям, что отразится на расписании поездов, в том числе МЦД-3. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследует по укороченным маршрутам.

На станции Фрязево начинается капитальный ремонт 1 пути. Всего на перегоне Фрязево — Павловский Посад планируется обновить 9,3 км пути. Первые техокна назначены на 1 и 2 марта с 00:00 до 12:00. В связи с этим внесены корректировки в расписание движения поездов, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Несколько поездов выведут из расписания.

Кроме того, на двух участках Большого кольца МЖД будут проводиться ремонтные работы на 2 главном пути. Так, на перегоне Карабаново — Киржач технологические «окна» запланированы 3, 10, 17, 24 марта с 13:00 до 21:00. В этот период у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, два поезда, курсирующие между Александровом и Орехово-Зуево, выведены из расписания.

На участке Лопатино — Берендино работы назначены 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта с 5:00 до 13:00. В связи с этим несколько поездов будут курсировать по укороченным маршрутам Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.