Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления изменится в сентябре

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится в сентябре в связи с проведением завершающего этапа капитального ремонта 2 главного пути на перегоне Гжель — Куровская. Всего на участке будет отремонтировано 18,2 км пути, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Перед началом работ 4 и 7 сентября в интервале между 10:00 и 14:00 железнодорожники проведут обустройство блок-поста для обеспечения объезда ремонтируемого участка по соседнему пути.

Основные работы запланированы с 2:50 8 сентября до 2:50 12 сентября. На период ремонта внесены корректировки в расписание: у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, часть поездов временно выведены из расписания.

За время предыдущего этапа на перегоне уже было отремонтировано 12 км пути.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.