Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится с 26 октября

26–28 октября, 3–5 ноября, 9–11 ноября для работ по капитальному ремонту 1 пути на участке Солнечная — Лесной городок будет скорректирован график движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

В указанное время будет закрыт 1 главный путь (из Москвы) на участке Солнечная — Лесной городок. Поезда проследуют здесь по пути на Москву. По 3, 4 главным путям от Киевского вокзала до Апрелевки движение поездов останется нормативным. Назначено дополнительно 18 поездов Апрелевка — Киевский вокзал, которые проследуют по 3 и 4 путям. На центральном участке интервал частично увеличится до 30 минут.

На Киевском направлении часть поездов выведена из расписания, некоторые поезда проследуют со стороны Железнодорожной укороченными маршрутами от/до Мещерской, Лесного городка, Поклонной, у некоторых изменен набор остановок. Интервал движения по 1 и 2 путям в течение дня частично увеличится до 1 часа 20 минут. Для проезда доступны поезда дальнего пригорода, следующие по 3 и 4 пути с интервалом 15-20 минут с остановками Киевский вокзал, Минская, Аминьевская, Очаково, Переделкино, Апрелевка.

На Горьковском направлении часть диаметральных поездов проследуют укороченным маршрутом от/до станций Площадь трех вокзалов, Нижегородская. Интервал движения в течение дня увеличен до 10-15 минут. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте АО «Центральная ППК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.