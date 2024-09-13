Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится в выходные

На выходных из-за ремонтных работ 4 главного пути на участке от станции Перово до Казанского вокзала и реконструкции станции Рижская МЦД-3 будет скорректирован график движения поездов на Казанском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В эти дни будет закрыт 4 главный путь на участке от Перово до Казанского вокзала и 2 главный путь на участке от Митьково до Останкино (соединительный участок МЦД-3).

На соединительном участке D3 и станции Митьково: с 13:00 14 сентября до 13:00 15 сентября поезда МЦД-3 проследуют с интервалом 30 минут, на станции Митьково посадка/высадка пассажиров будет проходить на 1 пути (путь на Ипподром).

В выходные дни сокращен режим работы поездов МЦД: 14 сентября последний поезд в сторону Ипподрома отправится со станции Митьково в 23:53, в сторону Зеленограда-Крюково — в 0:32. 15 сентября последний поезд в сторону Ипподрома отправится со станции Митьково в 00:33, в сторону Зеленограда-Крюково — в 0:32. На Казанском направлении: в течение дня интервал движения поездов увеличится до 20 минут. Сокращен режим работы последних поездов. Часть поездов МЦД и дальнего пригорода выведены из расписания, часть дальнего проследует от/до станций Быково, Раменское, Люберцы-1, Выхино. Также у поездов дальнего пригорода скорректирован набор остановок.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.