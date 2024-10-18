Расписание на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится в конце октября

18—20 и 25–26 октября для работ по строительству станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В это время будет закрыт главный путь участка от Савеловского вокзала до Бескудниково. Поезда проследуют здесь по одному пути в реверсивном режиме. Изменятся пути пропуска поездов и посадки/высадки пассажиров.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7:30 утра интервалы движения частично увеличены до 30 минут. У некоторых поездов скорректирован набор остановок и пути пропуска, часть поездов в период закрытия проследует без остановки по станции Беговая.

На Савеловском направлении после 19:00 интервал движения частично увеличен до 15 минут, после 23:00 и до окончания движения интервалы — до 1 часа. Часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станции Лобня, Бескудниково.

На Белорусском направлении после 22:00 интервалы движения увеличены до 30-40 минут. Часть поездов в вечернее время проследует от/до Белорусского вокзала.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.