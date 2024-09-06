Работу метро и МЦК на День города в Москве продлят до 02:00

МЦК и метро будут принимать пассажиров до 02:00 в ночь с 7 на 8 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В День города по стандартному графику будут ездить 18 ночных маршрутов наземного транспорта — «Б», «м40», а также «н1»-«н16». Подробное расписание опубликовано на Едином транспортном портале.

День города в Москве в 2024 году будут отмечать 7 и 8 сентября. Праздничные гуляния пройдут как в центральных районах, так и во всех округах мегаполиса.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы и организаторы форума «Территория Будущего. Москва 2030» на День города проведут мероприятия в парке искусств «Музеон». 7 сентября там выступят несколько артистов и музыкальных коллективов.