День города в Москве: какие события пройдут на площадках программы «Мой Район»

В рамках форума-фестиваля «Москва 2030» в столице пройдут уникальные мероприятия в честь дня Рождения Москвы, сообщили организаторы.

Москва отмечает свой 877-й День Рождения. В честь этого события 7 и 8 сентября пройдут значимые мероприятия.

Мэрия Москвы и организаторы форума-фестиваля «Территория Будущего. Москва 2030» проводят серию дополнительных мероприятий и уникальных событий в парке искусств «Музеон».

Так, 7 сентября с 12:00 до 13:00 в парке «Музеон» на сцене программы «Мой Район» выступит известная московская кавер-группа «ШоуROOM», а с 13:00 до 14:00 проект «Прогулки по Москве» проведет лекцию по истории столичных высоток. Лектор Александр Усольцев расскажет о знаковых зданиях Москвы, развитии города и поделится интересными историями из жизни столицы.

С 14:00 начнется основная музыкальная программа, в рамках которой все на той же сцене программы «Мой Район» сначалавыступят музыканты кубинского коллектива «Su son del son» и Эдуардо Брефф. В 15:00 на сцену выйдут солисты Moscow City Jazz Band, группы, исполняющей музыку в стиле раннего джаза.

В 16:00 — выступит группа под управлением выпускника РАМ им. Гнесиных, лауреата международных конкурсов Артура Лорана.

Также 7 сентября в 17:00 выступит блюз-бенд Сергея Пахомова, а в 18:00 на скрипке сыграет талантливая скрипачка Анна Чекасина.

В 19:30 начнется большой концерт M24, в рамках которого для гостей выступит оркестр «Околобаха».

На современной площадке для выгула собак проекта «Питомцы в Москвы» 8 сентября, в 16:00, покажут свои умения четвероногие подопечные Центра кинологической службы ГУ МВД России по Москве.

В парке «Музеон» пройдут командные игры QUIZ ARENA. На площадке форума-фестиваля посетителей ждет целая серия интеллектуальных игр. Авторами вопросов стали звезды интеллектуальных и телевизионных передач. Стать участником игры и проверить свои знания о Москве может каждый желающий 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 12:00 до 20:00.

Каждый час 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 12:00 до 20:00 для всех ценителей будут проводиться мастер-классы по тюнингу и ремонту двухколесных машин.

Для любителей водных видов спорта, в эти же дни, с 9 утра до 22:00, пройдет чемпионат по серфингу на искусственной волне, в котором примут участие более 80 профессиональных спортсменов.