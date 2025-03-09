Работу 5 аэропортов России ставили на паузу на ночь

Прошедшей ночью временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в пяти воздушных гаванях России — в Нижнем Новгороде, Волгограде, Астрахани, Казани и Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости .

В Волгограде ограничения ввели еще в 22:05 8 марта. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что запрет на прием и отправку судов вводили в Астрахани с 01:05, Казани с 02:00, Нижнем Новгороде с 02:59.

Утром 9 марта аэропорты восстановили работу в стандартном формате. В Астрахани и Волгограде воздушные гавани открылись в 05:48. В Нижнем Новгороде объект инфраструктуры заработал в 06:10, а в Казани в 06:30.

Об аналогичных мерах, принятых во Владикавказе, рассказывал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Их вводили в 01:32. Уже в 06:58 ограничения сняли.