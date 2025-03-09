сегодня в 05:16

Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее была ограничена работа аэропортов Владикавказа, Грозного, Самары и Волгограда. О работе ПВО или атаках беспилотников в этих регионах ничего не сообщалось.