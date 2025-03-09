Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Ранее была ограничена работа аэропортов Владикавказа, Грозного, Самары и Волгограда. О работе ПВО или атаках беспилотников в этих регионах ничего не сообщалось.