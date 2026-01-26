Работа системы бронирований Leonardo в российских аэропортах возобновляется

сегодня в 17:04

Представитель одной из российских авиакомпаний отметил, что система бронирования Leonardo постепенно возобновляет свою работу, сообщают «Осторожно, новости» .

Возникшие в понедельник неполадки в работе сервиса связаны с неисправностью в процессе автоматического обмена данными между авиакомпаниями и аэропортами.

На фоне сбоя многим российским авиакомпаниям пришлось регистрировать пассажиров вручную. Кроме того, нельзя было переоформить билеты и допуслуги.

На фоне этой ситуации Минтранс и Росавиация усилили мониторинг за вылетами самолетов. Принимались все необходимые меры, чтобы минимизировать влияние возникших неполадок на расписание полетов.

