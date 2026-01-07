Работа аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса временно огрнаичена

сегодня в 05:20

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса были введены временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Во время действия ограничений аэропорты не смогут не принимать и отправлять воздушные судна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу были обнаружены и перехвачены более 20 беспилотников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.