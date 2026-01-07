Работа аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса временно огрнаичена
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса были введены временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
Во время действия ограничений аэропорты не смогут не принимать и отправлять воздушные судна.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу были обнаружены и перехвачены более 20 беспилотников.
