ПВО уничтожила два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву

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Силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

О серьезных повреждениях и пострадавших информации не поступало.

На месте падения обломков сейчас работают экстренные службы.

ПВО продолжают ночью отражать атаку БПЛА на Москву.

Временные ограничения в целях безопасности введены в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска нанесли ответные удары по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Это произошло после того, как Киев атаковал мирных жителей РФ.