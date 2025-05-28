ПВО уничтожила два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву
Силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
О серьезных повреждениях и пострадавших информации не поступало.
На месте падения обломков сейчас работают экстренные службы.
ПВО продолжают ночью отражать атаку БПЛА на Москву.
Временные ограничения в целях безопасности введены в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово.
Ранее Минобороны сообщало, что российские войска нанесли ответные удары по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Это произошло после того, как Киев атаковал мирных жителей РФ.