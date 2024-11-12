Пути на станции Мосметро «Полежаевская» подсветили синим
Фото - © Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Специалисты установили синюю подсветку путей на станции московского метро «Полежаевская». Она поможет сделать поездки более безопасными, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Подсветка расположена на протяжении всей длины путей на станции. При ее установке учитывались технические и архитектурные особенности «Полежаевской».
Подсветка будет привлекать внимание пассажиров на платформе. Благодаря этому повысится безопасность на станции. Подсветка находится под краем платформы, она не будет мешать машинистам.
«Постоянно повышаем безопасность в московском транспорте, этот вопрос находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее специалисты начали устанавливать архитектурное освещение на строящейся станции Мосметро «ЗИЛ». Там ведется монтаж светильников.