Архитектурное освещение устанавливают на строящейся станции Мосметро «ЗИЛ»

Специалисты приступили к установке архитектурного освещения на строящейся станции «ЗИЛ» Троицкой линии московского метро. Сейчас на платформенном участке ведется монтаж светильников, сообщается на сайте мэра Москвы.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что светодиодные приборы, используемые в работе, произведены отечественным предприятием. Сейчас на станции «ЗИЛ» на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников.

Ефимов добавил, что в пассажирских зонах будут использоваться разнообразные светодиодные приборы, которые экономичны и неприхотливы в обслуживании.

На станции уже полностью готовы основные конструкции платформы. Продолжаются укладка силовых и слаботочных линий, монтаж оборудования. Больше половины трубопроводов уже смонтированы, внутренние системы водоснабжения и вентиляции готовы более чем на 80%, отметил руководитель столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что готовность станции «ЗИЛ» Троицкой линии московского метро составляет 76%. Ее открытие направлено на улучшение транспортной доступности для горожан.