Пуртов: на городские торги в ЮВАО выставили 85 машино-мест

В Юго-Восточном административном округе Москвы городские власти выставили на продажу 85 машино-мест. Объекты расположены в подземных паркингах жилых комплексов, сообщил глава Департамент города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что столица регулярно реализует через торги машино-места в паркингах жилых зданий и многоуровневых гаражных комплексах. Подобные лоты всегда востребованы у покупателей — в среднем на одно место приходится пять претендентов.

«Процедура участия в торгах удобна, прозрачна и проводится онлайн. Сейчас автовладельцам доступно 85 машино-мест на юго-востоке Москвы — в жилых домах в районах Некрасовка и Выхино-Жулебино. Прием заявок на участие в торгах заканчивается в период с 3 по 22 апреля», — отметил Пуртов.

Один из паркингов находится по адресу: ул. 2-я Вольская, д. 1, к. 1. Здесь продается 27 машино-мест, их площадь варьируется от 9 до 38,7 кв. м. Еще 58 мест площадью от 12,4 до 35 кв. м расположены в доме 23 на Привольной улице.

Аукционы пройдут в период с 15 апреля по 6 мая. Для участия необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на платформе «Росэлторг».

В Москве на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.