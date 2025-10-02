Психолог объяснила рост числа пьяных водителей в октябре

Психолог Ирина Коржаева объяснила, что в октябре фиксируется рост числа задержаний пьяных водителей по ряду причин. После летних отпусков и каникул многие не успевают восстановиться, но сохраняют отпускное настроение и склонность к риску, что может приводить к вождению в состоянии опьянения, сообщает Life.ru .

Осенние погодные условия — туманы, дожди и нестабильность — негативно влияют на эмоциональное состояние. По словам Коржаевой, алкоголь в таких условиях становится способом расслабиться и уйти от стресса. Кроме того, осенью возрастает нагрузка на психику из-за необходимости подводить итоги.

«Психологические и социальные факторы. Осень — это период подведения итогов, подготовки к зимним праздникам, отчетов и завершения различных проектов», — пояснила Коржаева.

Эксперт отметила, что совокупность этих факторов приводит к сезонному всплеску нарушений именно в октябре. Понимание причин помогает разрабатывать более эффективные меры профилактики.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в России начнут автоматически лишать водительских прав граждан с выявленными противопоказаниями к вождению. Информация о медицинских ограничениях будет поступать напрямую в МВД, и удостоверение будет аннулироваться.

