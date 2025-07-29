«Просто п****ц: » боец СВО не смог попасть к больной матери из-за взлома «Аэрофлота»

Участник СВО пожаловался, что не смог улететь к матери из-за взлома «Аэрофлота»

28 июля участник СВО должен был лететь в Сургут к тяжело больной матери, но застрял в Шереметьеве из-за хакерской атаки на «Аэрофлот» и отмены рейса. По словам мужчины, в аэропорту творился настоящий «дурдом», сообщает «Осторожно, Москва» .

Сергей участвует в спецоперации уже третий год. На днях он отпросился у начальства домой, чтобы проведать больную мать. Он должен был вылететь рейсом SU 1510 в Сургут, однако из-за хакерской атаки на «Аэрофлот» рейс отменили.

«Еле смог отпроситься у комбата, чтобы проведать мать. Но произошел этот п*здец с этими взломами», — заявил мужчина.

Сергей, который так и не попал домой, рассказал, что 28 июля в аэропорту Шереметьево была напряженная ситуация. Там был настоящий коллапс.

«Как итог — никто ничего не сделал, был сплошной дурдом вокруг. Всех выперли и ничего не сказали», — отметил мужчина.

Теперь военный хочет вернуть деньги за несостоявшийся рейс — он направил запрос в «Аэрофлот».

28 июля у «Аэрофлота» произошел сбой информационных систем из-за кибератаки. Были отменены десятки рейсов. 29 июля авиакомпания заявила, что рейсы вновь выполняются по расписанию.