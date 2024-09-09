В Кемерове трамвай потерял окно прямо на ходу

Одно из боковых стекол трамвая в Кемерове разбилось и вылетело во время движения

Жители Кемерова в социальных сетях рассказали, что во время движения одного из городских трамваев у него выпало боковое стекло, сообщает «Сiбдепо» .

Это не первый инцидент с участием трамваев в Кузбассе, однако предыдущий был связан с неисправностью тормозов. В результате столкновения трамваев 6 июля 2024 года пострадали свыше 140 людей, также был один погибший. Спустя полтора месяца в ходе проверки трамваев были выявлены еще шесть нарушений, так же связанных с неисправностью тормозной системы.

В результате сегодняшнего инцидента с окном трамвая никто не пострадал.

В пресс-службе «Кемеровской электро-транспортной компании» подтвердили факт инцидента и объяснили причины случившегося. Заявлено, что инцидент произошел сегодня с трамвайным составом № 103, который курсировал по 8-му маршруту.

«Из-за вибрационных нагрузок одно из боковых стекол треснуло и высыпалось во время движения. Данный инцидент в большей степени характеризует не столько состояние трамвайных вагонов, сколько состояние трамвайных путей, которые очень нуждаются в капитальном ремонте», — сказал официальный представитель компании Максим Гончаренко.

Сам вагон был отправлен в депо, где проходит процесс установки нового стекла. Завтра транспорт вновь выйдет на маршрут.