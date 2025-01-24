Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет в Балашихе 25 января

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, Госавтоинспекцией МУ МВД России «Балашихинское» 25 января 2025 года в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха в период с 23:00 до 1:00 будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба администрации округа.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении — уголовная ответственность.

Подобные мероприятия проводятся в Балашихе регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.