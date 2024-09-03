Профилактические мероприятия по перевозке грузов пройдут в Ступине

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения правонарушений при осуществлении перевозок опасных грузов со 2 по 8 сентября на территории округа проводится профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление нарушений в данной сфере. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках проведения мероприятий особое внимание уделяется соответствию технического состояния и конструкции транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, требованиям безопасности, соблюдению водителями, должностными и юридическими лицами требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и иных требований нормативных правовых актов.

Со 2 по 8 сентября также на территории муниципалитета сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться мероприятие, направленное на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов. Особый акцент при проведении мероприятий сотрудники Госавтоинспекции сделают на важность использования световозвращающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Полицейские подскажут пешеходам правила размещения фликеров на верхней одежде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.