Профессор Чжэн Аньгуан: Пекин ответит на запрет США для китайских авиаперевозчиков

Директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан считает, что Белый дом столкнется с ответными мерами Пекина, если Вашингтон введет запрет для китайских авиакомпаний пролетать над территорией РФ при рейсах в или из США, сообщает РИА Новости .

Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа выступила с инициативой запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов в Соединенные Штаты и обратно.

«Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая и приостановка действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении», — сказал Аньгуан.

Он подчеркнул, что также Китай может принять асимметричные контрмеры, такие как ограничение экспорта редкоземельных металлов и другого сырья, используемого в американском авиастроении.

Профессор добавил, что Пекин не стремится к введению санкций ради самих санкций. Цель — дать отпор агрессивному поведению США. Китай надеется, что это подтолкнет американские власти к более конструктивному подходу и возвращению на правильный путь.

