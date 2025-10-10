США предложили запретить китайским авиакомпаниям полеты над Россией

Администрация президента США Дональда Трампа выступила с инициативой запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов в Соединенные Штаты и обратно.

Как сообщает Reuters, этот шаг является ответом на давнюю критику со стороны американских авиаперевозчиков, которые с 2022 года лишены возможности совершать подобные полеты над территорией РФ.

Запрет, введенный для американских авиакомпаний после начала специальной военной операции России на Украине, создал неравные конкурентные условия. Китайские перевозчики, продолжая использовать более короткие маршруты через Россию, получают значительное преимущество в виде экономии времени и топлива.

Новая мера администрации Трампа направлена на выравнивание этих условий и усиливает экономическое давление на Китай в рамках продолжающейся торговой конфронтации между двумя странами, указывает издание.