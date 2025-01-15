Проезд по МСД будет платным в часы пик

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменятся с 15 февраля. Изменения касаются движения по трассе в утренние и вечерние часы, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, во время наиболее высокой загрузки за проезд по МСД нужно будет заплатить от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута. При этом большую часть часов (16 из 24) проезд по трассе останется бесплатным для автомобилистов, не следующих транзитом.

Власти объяснили это решение увеличившейся нагрузкой на МСД. Изменения помогут разгрузить трассу, сократить время перемещения из одного района в другой и сделать поездку по МСД предсказуемой по времени.

При этом тарифы будут пересматриваться, если загрузка МСД составит 6-7 баллов по данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Правила транзитного проезда ЦКАД — МСД — ЦКАД не меняются.

В конце декабря была открыта развязка между МСД и Варшавским шоссе. Благодаря магистрали транспортная доступность улучшится для 600 тыс. человек.