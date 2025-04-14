Проезд по Крымскому мосту временно перекрыт

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О причинах перекрытия движения не сообщается.

Крымский мост неоднократно становился мишенью для атак со стороны украинских вооруженных сил. Два террористических акта привели к человеческим жертвам и серьезным разрушениям транспортной инфраструктуры.

Ранее газета The New York Times раскрыла детали атаки на Крымский мост в августе 2024 года: ВСУ ударили по мосту с применением американских ракет ATACMS при участии британских и американских военных специалистов.