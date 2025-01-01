Проезд на красный и по встречке: как повысили штрафы за нарушение ПДД в 2025 г

С этого года в стране увеличены штрафы за нарушение некоторых правил дорожного движения (ПДД). Так, оштрафовать за езду без полиса ОСАГО будут на 5 тыс. рублей.

Соответствующий закон в декабре подписал глава государства Владимир Путин.

Еще стал меньше размер скидки за оплату административного взыскания в течение одного месяца. Она уменьшилась с 50% до 25%.

Нетрезвых водителей теперь будут штрафовать на 45 тыс. рублей (ранее было 30 тыс. рублей). За езду по встречной полосе дороги или трамвайные пути встречного направления придется заплатить 7,5 тыс. рублей (было 5 тыс. рублей). А при проезде светофора на красный сигнал — 1,5 тыс. рублей (было 1 тыс. рублей).

За поворот налево или разворот в неположенном месте штраф теперь составляет 1500-2250 рублей (было 1 тыс. — 1,5 тыс. рублей). За остановку в неположенном месте водителю придется заплатить 2250 тыс. рублей (было 1500 рублей), а в Москве и Петербурге штраф подняли до 43,5 тыс. рублей (было 3 тыс. рублей).