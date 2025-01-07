Проезд через дамбу Нижегородской ГЭС частично перекроют с 9 января

Мост, идущий через дамбу Нижегородской гидроэлектростанции, планируют частично перекрывать с 9 января. Проезд будут открывать на небольшой промежуток времени утром и ночью, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на предприятие.

Ограничения на движение по мосту будут вводиться с 9 по 13 января. С 21:00 до 03:00 проехать можно будет только раз в 30 минут. После этого времени продолжительность перекрытия составит полтора часа.

В промежутках между движением автомобилей строители собираются проводить армирование. Помимо этого, будут усилены ограничения дороги на мосту.

Ранее сообщалось, что дорожники отремонтировали знаки в 10 округах Московской области.