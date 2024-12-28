Проектную документацию построенного съезда к подмосковному ЖК «Южная Битца» одобрили

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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области завершили проверку строительства бокового проезда вдоль Юго-Восточной хорды со съездами к территории ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа. Застройщику выдано заключение о соответствии всех этапов выполненных работ проектной документации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках проекта были построены все съезды, установлены системы освещения вдоль дорог и тротуаров, смонтирована дождевая канализация, а также выполнено благоустройство территории.

Дублер улицы проходит рядом с жилым кварталом и имеет два съезда к основным дорогам этого района. Длина дублера составляет 760 метров, покрытие выполнено из качественного асфальта.

Начало трассы находится в районе первой разворотной петли по улице Парковая жилого комплекса, конец — в районе второй разворотной петли по той же улице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.