Проект электрического кроссовера «Алмаз-Антея» e-Neva заморозили

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» не запустит в производство электрический кроссовер e-Neva. Разработка не получила финансирование, сообщает «Коммерсант» .

Кроссовер планировалось поставить на производство на бывшем заводе Toyota в Шушарах в 2026 году. Целью его разработки было выполнение поручения властей о наращивании доли гражданской продукции.

Однако «Алмаз-Антей» поставил перед собой другие приоритеты. Еще в прошлом году первый вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что на данный момент концерн перегружен основными задачами. Пока в «Алмаз-Антее» от комментариев отказались.

Ранее директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань рассказал, что в феврале 2025 года наибольший интерес среди российских покупателей на вторичном рынке вызвали автомобили марок Volkswagen и Hyundai.