сегодня в 18:41

Пробки в Москве достигли отметки в 7 баллов

Вечером в среду пробки в столице достигли 7-балльной отметки. Особенно движение остановилось на Садовом кольце, следует из данных «Яндекс.Карт» .

На ТТК в районе станции метро «Лужники» образовалась длинная пробка красного цвета. Там в районе Лужнецкой набережной произошла авария.

Дорожные работы идут в районе Крымского моста и улицы Крымский вал. Движение затруднено, пробки «горят» красным цветом.

Перекрытие движения наблюдается и на Большом каменном мосту.

Ранее ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и кареты скорой помощи произошло на юге столицы. По предварительным данным, пострадали два человека.

