Пробки в Москве достигли 9 баллов во вторник вечером

Вечером во вторник движение транспорта в столице затруднено. Ситуация с загруженностью на дорогах оценивается в 9 баллов, сообщается на «Яндекс Картах» .

Столичный транспорт передвигается по городу медленно. По состоянию на 19:00 по Москве особенно сильно движение затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам. Также фиксируются проблемы на внутренней и внешней сторонах МКАД.

Кроме того, скорость движения снижена на центральных улицах мегаполиса.

По состоянию на 17:00 по московскому времени средняя скорость движения транспорта в Москве составляла 28 км/час. Ситуация на дорогах оценивалась в 7 баллов.