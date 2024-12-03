Пробки в Москве достигли 9 баллов во вторник вечером
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Вечером во вторник движение транспорта в столице затруднено. Ситуация с загруженностью на дорогах оценивается в 9 баллов, сообщается на «Яндекс Картах».
Столичный транспорт передвигается по городу медленно. По состоянию на 19:00 по Москве особенно сильно движение затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам. Также фиксируются проблемы на внутренней и внешней сторонах МКАД.
Кроме того, скорость движения снижена на центральных улицах мегаполиса.
По состоянию на 17:00 по московскому времени средняя скорость движения транспорта в Москве составляла 28 км/час. Ситуация на дорогах оценивалась в 7 баллов.