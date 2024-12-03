В Москве ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов

Движение в центральной части Москвы интенсивное, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов, сообщает столичный Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Средняя скорость движения после 17:00 по московскому времени составляла 28 километров в час. Интенсивное движение транспорта наблюдалось на внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста, на Ленинградском шоссе в сторону Подмосковья, а также на внутренней стороне МКАД в районе Новокуркинского шоссе.

Передвигаться без препятствий можно на МСД в районе Косинского шоссе и на Волгоградском проспекте в центре. Автомобилистов в очередной раз просят быть внимательными при движении, не нарушать правила и соблюдать боковой интервал, а также дистанцию между другими транспортными средствами. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. В связи с этим, сотрудники Дептранса просят горожан отказаться от поездок на личных автомобилях, а пользоваться автобусами и другими видами общественного транспорта.