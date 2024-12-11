сегодня в 19:04

Пробки в Москве достигли 9 баллов в среду вечером

Вечером в среду загруженность дорог в Москве высокая. Пробки в городе достигли отметки девять баллов, сообщается на « Яндекс Картах ».

Водители столицы вынуждены ехать по городу с минимальной скоростью. По состоянию на 19:00, сильный затор собрался на Третьем транспортном кольце.

Также «стоит» Садовое, Бульварное кольца и Москворецкая набережная. Еще «коричневым» цветом в навигаторе окрасилась улица Красная Пресня.

Помимо этого, крупные пробки на Страстном бульваре и Садово-каретной улице.

Ранее «желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы. Он будет действовать до 09:00 12 декабря.