Пробки в Москве достигли 8 баллов в четверг до начала вечернего часа пик

Москва стоит в 8-балльных пробках днем в четверг. Заторы возникли до начала вечернего часа пик, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты» .

По состоянию на 17:30 интенсивное движение наблюдалось на Садовом кольце. Крупные заторы образовались в районе Садово-Спасской улицы и улицы Земляной Вал — на карте там все окрашено в бордовый цвет.

Также пробки есть в самом центре, на Кремлевской набережной.

На ТТК ситуация складывается лучше, но там тоже наблюдаются «красные» участки.

Днем центр Москвы уже вставал из-за перекрытия улиц. Ограничения действовали на Киевском шоссе в районе 34 км по направлению в центр, на Новоарбатском мосту, на Боровицкой площади, на улице Знаменка и т. д.

