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Пробки до 8 баллов спрогнозировали в Москве вечером во вторник

Вечером Москва «встанет» в пробках до 8 баллов. Жителей просят по возможности пользоваться метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Сейчас столицу накрыл дождь. Он может помешать во время вечернего разъезда — появятся пробки.

Ожидается затруднение движения на внутренней стороне ТТК в районе Новорижской эстакады, на внешней стороне МКАД в районе Косинской эстакады, на внешней стороне МКАД в районе Пятницкого шоссе.

Автомобиластам рекомендуют планировать маршрут заранее и закладывать на дорогу больше времени. Также им напомнили о правилах безопасности: необходимо держать дистанцию и избегать резких маневров.

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