Пробка из людей образовалась в подмосковном аэропорту Шереметьево

Судя по опубликованному видео, люди в очереди недовольны. Тем не менее они сохраняют спокойствие.

Ночью ВСУ пытались атаковать регион беспилотниками. Из-за этого в аэропортах, обслуживающих пассажиров из Москвы и области, были введены ограничения на прием и отправку рейсов. В результате оказались отменены и перенесены десятки рейсов. Люди по несколько часов сидели в аэропортах.

Ранее авиакомпания «Победа» отменила часть рейсов 6 и 7 мая из-за введенных ограничений.